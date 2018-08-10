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Город
10.08.2018 11:02
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Вантовый мост открыт полностью, но ненадолго. Упрдор возражает ГАТИ

«Приятной неожиданностью» на КАД делятся читатели «Фонтанки» утром 10 августа.

«Большой Обуховский мост открыт! Только что проехала по нему. Готовилась к пробкам и худшему, но утро началось хорошо», – пишет читательница Екатерина.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что работы по устранению колейности на мосту на внутреннем кольце завершены раньше срока (окончание работ было запланировано на 12 августа).

Вантовый мост открыт полностью, но ненадолго. Упрдор возражает ГАТИ

Следующие работы на вантовом мосту – замена деформационного шва на внешнем кольце, – как сообщал Упрдор несколько дней назад и подтверждал вчера, по плану должны пройти с 11 августа по 1 октября.

Вероятно, открытие моста повлияло на транспортную ситуацию в городе. Сейчас в Петербурге, по оценке «Яндекса», «зелёные» 3 балла, а утренний максимум был на уровне «футбольного» периода с его «мораторием» на ремонт дорог – 4 балла, что на 2 балла меньше, чем вчера. Кроме того, можно предположить, что часть горожан уже уехала из города на выходные. На КАД в настоящее время плотно из-за ремонтов на двух участках: на севере и на юго-западе, на внешнем кольце между Красносельским и Таллинским шоссе.

Напомним, что параллельно с работами на вантовом мосту начался ремонт на соседнем Володарском (а вскоре стартует и на мосту Александра Невского), и везде проезжую часть сужают. Это не замедлило отразиться на дорожной ситуации в Невском районе: вчера там был коллапс.

8 августа ГАТИ потребовала у ФКУ Упрдор «Северо-Запад» прекратить работы на вантовом мосту и открыть движение на нём полностью, пока идёт ремонт на Володарском. Как пояснили в инспекции, сроки ограничения на переправе были согласованы с учётом даты окончания ремонта на вантовом мосту, в качестве которой ГАТИ, ссылаясь на Упрдор, называла 6 августа (это дата окончания работ по ликвидации колейности на внешнем кольце, а не на внутреннем).

Движение сегодня открыли, но не из-за требований ГАТИ. Упрдор не согласен с инспекцией. Их сообщения прямо противоположные. Сроки ограничения движения на Володарском мосту были согласованы «без учета ограничений, связанных с работами, проводимыми ФКУ Упрдор «Северо-Запад», заявляют в учреждении, при этом «информация о дате, месте и сроках планируемых работ до их начала была предоставлена в ГАТИ», также она ежедневно размещается на официальном сайте ФКУ.  

«Действительно, в текущем году в связи с проведением крупных международных мероприятий сроки дорожных работ не только на КАД, но и улично-дорожной сети Санкт-Петербурга смещены на более поздний, чем в предыдущие годы, срок, – отмечается в сообщении ФКУ. – Однако нарушения сроков работ на Вантовом мосту не произошло, как утверждается в сообщении пресс-службы ГАТИ. Все работы выполняются в установленные сроки, согласно условиям заключенных государственных контрактов».

Перенести замену деформационного шва на более поздний срок нельзя, объясняют дорожники.

«Данный деформационный шов находится в неудовлетворительном, изношенном состоянии. В июне текущего года в связи с повреждением этого шва несколько полос на КАД пришлось оперативно перекрывать для проведения аварийно-восстановительных работ. Невозможность сразу приступить к выполнению полноценных ремонтных работ была обусловлена ограничениями производства работ в период проведения в Санкт-Петербурге крупных международных мероприятий. Состояние элемента требует срочной замены, которая не может быть отложена или отменена. Внезапное разрушение конструкции шва может спровоцировать серьезное ДТП, в том числе с человеческими жертвами, – отмечается в сообщении ФКУ. – Перенос сроков замены деформационного шва на более поздний период только усугубит дорожную ситуацию. При текущем состоянии шва невозможно обеспечить безопасные условия движения по этому участку КАД. Это означает, что и в случае переноса сроков ремонта здесь должны быть введены ограничения движения».

 

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