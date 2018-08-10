Вантовый мост открыт полностью, но ненадолго. Упрдор возражает ГАТИ

«Приятной неожиданностью» на КАД делятся читатели «Фонтанки» утром 10 августа.

«Большой Обуховский мост открыт! Только что проехала по нему. Готовилась к пробкам и худшему, но утро началось хорошо», – пишет читательница Екатерина.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что работы по устранению колейности на мосту на внутреннем кольце завершены раньше срока (окончание работ было запланировано на 12 августа).

Следующие работы на вантовом мосту – замена деформационного шва на внешнем кольце, – как сообщал Упрдор несколько дней назад и подтверждал вчера, по плану должны пройти с 11 августа по 1 октября.

Вероятно, открытие моста повлияло на транспортную ситуацию в городе. Сейчас в Петербурге, по оценке «Яндекса», «зелёные» 3 балла, а утренний максимум был на уровне «футбольного» периода с его «мораторием» на ремонт дорог – 4 балла, что на 2 балла меньше, чем вчера. Кроме того, можно предположить, что часть горожан уже уехала из города на выходные. На КАД в настоящее время плотно из-за ремонтов на двух участках: на севере и на юго-западе, на внешнем кольце между Красносельским и Таллинским шоссе.

Напомним, что параллельно с работами на вантовом мосту начался ремонт на соседнем Володарском (а вскоре стартует и на мосту Александра Невского), и везде проезжую часть сужают. Это не замедлило отразиться на дорожной ситуации в Невском районе: вчера там был коллапс.

8 августа ГАТИ потребовала у ФКУ Упрдор «Северо-Запад» прекратить работы на вантовом мосту и открыть движение на нём полностью, пока идёт ремонт на Володарском. Как пояснили в инспекции, сроки ограничения на переправе были согласованы с учётом даты окончания ремонта на вантовом мосту, в качестве которой ГАТИ, ссылаясь на Упрдор, называла 6 августа (это дата окончания работ по ликвидации колейности на внешнем кольце, а не на внутреннем).

Движение сегодня открыли, но не из-за требований ГАТИ. Упрдор не согласен с инспекцией. Их сообщения прямо противоположные. Сроки ограничения движения на Володарском мосту были согласованы «без учета ограничений, связанных с работами, проводимыми ФКУ Упрдор «Северо-Запад», заявляют в учреждении, при этом «информация о дате, месте и сроках планируемых работ до их начала была предоставлена в ГАТИ», также она ежедневно размещается на официальном сайте ФКУ.

«Действительно, в текущем году в связи с проведением крупных международных мероприятий сроки дорожных работ не только на КАД, но и улично-дорожной сети Санкт-Петербурга смещены на более поздний, чем в предыдущие годы, срок, – отмечается в сообщении ФКУ. – Однако нарушения сроков работ на Вантовом мосту не произошло, как утверждается в сообщении пресс-службы ГАТИ. Все работы выполняются в установленные сроки, согласно условиям заключенных государственных контрактов».

Перенести замену деформационного шва на более поздний срок нельзя, объясняют дорожники.

«Данный деформационный шов находится в неудовлетворительном, изношенном состоянии. В июне текущего года в связи с повреждением этого шва несколько полос на КАД пришлось оперативно перекрывать для проведения аварийно-восстановительных работ. Невозможность сразу приступить к выполнению полноценных ремонтных работ была обусловлена ограничениями производства работ в период проведения в Санкт-Петербурге крупных международных мероприятий. Состояние элемента требует срочной замены, которая не может быть отложена или отменена. Внезапное разрушение конструкции шва может спровоцировать серьезное ДТП, в том числе с человеческими жертвами, – отмечается в сообщении ФКУ. – Перенос сроков замены деформационного шва на более поздний период только усугубит дорожную ситуацию. При текущем состоянии шва невозможно обеспечить безопасные условия движения по этому участку КАД. Это означает, что и в случае переноса сроков ремонта здесь должны быть введены ограничения движения».