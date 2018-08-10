Кассовые сборы в российских кинотеатрах самые плохие за пять лет. Прокатчики винят «Зимнюю вишню»

Российские кинотеатры в июне и июле показали самые плохие кассовые сборы за пять лет. Им удалось собрать 7,44 миллиарда рублей, что почти на 16% меньше, чем год назад. Зрительская посещаемость снизилась на 16,6%.

Как сообщает 10 августа vc.ru, эксперты объясняют падение острой нехваткой блокбастеров в прокате. 2018 выдался настолько неурожайным на мировые премьеры, что отрицательная динамика, скорее всего, на летних месяцах не закончится.

Самыми кассовыми в первые месяцы лета стали: научно-фантастический фильм «Мир Юрского периода – 2» (1,22 млрд рублей) и два мультфильма – «Монстры на каникулах – 3»от Sony Pictures Animation (1,041 млрд рублей) и пиксаровская «Суперсемейка» (972 млн рублей).

Интересно, что при падении сборов иностранного контента на 23,6%, сборы отечественных картин выросли аж на 57,9%. Однако даже всплеск патриотизма у зрителей не спас прокатчиков.

Компании «Синема Парк» и «Формула кино» считают, что причина их финансового проседания заключается в кемеровской трагедии — мартовском пожаре в ТРК «Зимняя вишня», чемпионате мира по футболу, скудном репертуаре и жарком лете. С влиянием мундиаля на прокат согласились также представители киносети «Каро».