18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+31°C
/ Завтра: +23
$ 66.91р
76.68р
13:41 10.08.2018
Расширенный поиск

Бизнес
10.08.2018 10:44
Печать

Кассовые сборы в российских кинотеатрах самые плохие за пять лет. Прокатчики винят «Зимнюю вишню»

Российские кинотеатры в июне и июле показали самые плохие кассовые сборы за пять лет. Им удалось собрать 7,44 миллиарда рублей, что почти на 16% меньше, чем год назад. Зрительская посещаемость снизилась на 16,6%.

Как сообщает 10 августа vc.ru, эксперты объясняют падение острой нехваткой блокбастеров в прокате. 2018 выдался настолько неурожайным на мировые премьеры, что отрицательная динамика, скорее всего, на летних месяцах не закончится. 

Самыми кассовыми в первые месяцы лета стали: научно-фантастический фильм «Мир Юрского периода – 2» (1,22 млрд рублей) и два мультфильма – «Монстры на каникулах – 3»от Sony Pictures Animation (1,041 млрд рублей) и пиксаровская «Суперсемейка» (972 млн рублей). 

Интересно, что при падении сборов иностранного контента на 23,6%, сборы отечественных картин выросли аж на 57,9%. Однако даже всплеск патриотизма у зрителей не спас прокатчиков. 

Компании «Синема Парк» и «Формула кино» считают, что причина их финансового проседания заключается в кемеровской трагедии — мартовском пожаре в ТРК «Зимняя вишня», чемпионате мира по футболу, скудном репертуаре и жарком лете. С влиянием мундиаля на прокат согласились также представители киносети «Каро».

 

---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
10.08.2018 12:31

Жилой комплекс ЦДС «Приневский» украсят граффити со сценами из «Евгения Онегина»

Группа ЦДС и арт-группа «Явь» создадут в Невском районе Петербурга 70-метровое граффити со сценами из романа «Евгений Онегин». Соавторами рисунка станут жители комплекса ЦДС «Приневский» и близлежащих домов
Строительный холдинг «ПСК»
10.08.2018 12:22

«ПСК» построил более 75 тыс. кв. м жилья за I полугодие 2018 года

За I полугодие 2018 года «ПСК» построил более 75 тыс. кв. м недвижимости собственных девелоперских проектов
pixabay.com
10.08.2018 11:30

Аэрофлот увеличивает количество рейсов в Дубай

Аэрофлот увеличивает частоту полетов на линии Москва – Дубай – Москва
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
10.08.2018 10:46

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга состоялось открытие детского сада

9 августа во дворе малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 2» состоялось торжественное открытие детского сада. Оценил новое дошкольное учреждение Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Николаевич Серов и Глава Пушкинского района Владимир Владимирович Омельницкий
предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
10.08.2018 10:00

В Калининград из Санкт-Петербурга теперь можно улететь до двух раз в день

«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград из Санкт-Петербурга
pixabay.com
09.08.2018 15:17

Аэрофлот увеличивает количество рейсов на линии Москва - Пхукет

Аэрофлот увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда — Пхукет
Setl City
09.08.2018 12:07

Setl City – лучший налогоплательщик Ленобласти

Setl City признана лучшим налогоплательщиком на конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Группа компаний «ЦДС»
09.08.2018 12:05

Группа ЦДС отмечена за лучшие результаты в сфере массового жилищного строительства

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017». Застройщик отмечен в номинации «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства»
ГК «Эталон»
09.08.2018 11:44

Группа «Эталон» примет участие в SUP-фестивале в День строителя

Группа «Эталон» примет участие в фестивале «Фонтанка-SUP*», который состоится в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя. В рамках мероприятия талисман Компании Рыжий Кот проплывет на специальной доске для сапсерфинга по рекам и каналам города на Неве
АО «Строительный трест»
09.08.2018 11:05

«СТ-Строй» – лучший генеральный подрядчик в строительстве

На праздновании Дня строителя в Ленинградской области подвели итоги конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Магазин "Кей"
09.08.2018 10:29

Тестируем The Crew 2 вместе с КЕЙ

КЕЙ протестировал The Crew 2 и рассказал, чем хороша игра и понравиться ли она фанатам высоких скоростей
предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
09.08.2018 10:19

Купить авиабилеты «Уральских авиалиний» можно в рассрочку по карте «Совесть»

Купить билет на самолет по «Совести» можно сейчас, а оплатить в течение двух месяцев