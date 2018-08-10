В Пушкинском районе Санкт-Петербурга состоялось открытие детского сада

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

9 августа во дворе малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 2» состоялось торжественное открытие детского сада. Оценил новое дошкольное учреждение Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Николаевич Серов и Глава Пушкинского района Владимир Владимирович Омельницкий.

Детский сад был построен по индивидуальному проекту в рамках комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» компанией застройщиком «Терминал-Ресурс». В рамках всей территории проекта запланировано размещение 12 детских садов и 5 школ. Первый детский сад на 140 мест с бассейном уже открыт и рассчитан на детей в возрасте от 1 года до 7 лет. В настоящее время ведется проектирование следующего детского сада на 240 мест, а также школы на 825 мест. В рамках адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга ведется проектирование школы на 550 мест, которая будет построена за счет бюджетных средств.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Детский сад построен компанией застройщиком «Терминал-Ресурс» по такой же монолитно-кирпичной технологии, как и все малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы», строящиеся в рамках Проекта «На Царскосельских холмах». Поскольку коммунальные услуги постоянно дорожают, внедрение энергосберегающих технологий становится необходимостью. В детском саду использована теплоизоляция фасадов Capatect. Такие системы выполнены из экологичных материалов и долговечны. Кроме того, детский сад имеет собственную котельную. Для комфорта малышей в групповых помещениях уложены «теплые полы». Фасады детского сада выполнены в ярких цветах. Оригинальность им придают хаотично расположенные окна разной величины. А чтобы создать маленьким воспитанникам «радужное» настроение, застройщик покрасил в разные цвета наружные откосы окон и входные крылечки. Таким образом, застройщик сделал всё возможное, чтобы детям в детском саду было комфортно, безопасно и радостно.

«Мне особенно приятно принимать участие в открытии детского сада не только потому, что он прекрасен, а еще и потому, что он положил начало реализации амбициозной программы администрации Пушкинского района: строительства 23 детских садиков и 8 школ до конца 2024 года», – сообщил на открытии детского сада Глава Пушкинского района Омельницкий Владимир Владимирович.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya