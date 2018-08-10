Доллар — уже 67 рублей

Курс российского рубля вновь стремится вниз, причем еще более стремительными темпами, чем накануне. Утром 10 августа американский доллар на Московской бирже стоит уже 67 рублей. А вот евро, наоборот, чуть упал. Его курс в настоящий момент — 76, 76 рубля.

Напомним, что еще накануне вечером следящие за фондовым рынком воспрянули: доллар откатился к 65 рублям. Однако новые торги показали обратную тенденцию. Происходит это на фоне новостей об очередных антироссийских санкциях, которые премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал «объявлением экономической войны».

Курс доллара не поднимался до 67 рублей с 2016 года.