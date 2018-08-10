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Общество
10.08.2018 10:32
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К 2020 году в России вырастет рождаемость. Помогут регионы Северного Кавказа и Сибирь

Уровень рождаемости в России к 2020 году будет расти за счет жителей регионов Северного Кавказа и Сибири. Об этом говорится в совместном прогнозе Министерства труда и социальной защиты и Росстата, пишут «Известия».

Как 10 августа пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Известия», самые высокие демографические показатели ожидаются в отдаленных от федерального центра регионах, где сильны семейные традиции, а молодые семьи активно поддерживает государство.

Правительство рассчитывает, что через несколько лет коэффициент рождаемости там достигнет двух детей на одну женщину. Самые высокие показатели ожидаются в Тыве (3,4), Чечне (2,92), республике Алтай (2,9), Ненецком автономном округе (2,52) и Бурятии (2,28).

Самые низкие показатели рождаемости, по данным ведомства, будут в центральных регионах. В Ленинградской области коэффициент составит 1,37, в Москве — 1,52, в Воронежской области — 1,54, в Томской — 1,56, в Смоленской — 1,56.

В среднем по стране количество новорожденных на одну женщину сейчас он составляет 1,62. В Минтруде подсчитали, что к 2020 году этот показатель достигнет 1,65, а к 2024-му — 1,7.

По данным Росстата, в 2017 году рождаемость в стране снизилась на 10,9 процента по сравнению с годом ранее. Так, в 2016 году родилось 1,7 миллиона детей, отмечался прирост населения на 5,4 тысячи человек. Год спустя новорожденных стало на 203,4 тысячи меньше, убыль населения составила 134,4 тысячи человек.

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