14 россиян задержаны в Минске во время игры «Зенита» с местным «Динамо»

16 человек были задержаны в Минске во время игры петербургского «Зенита» с местным футбольным клубом «Динамо». Об этом 10 августа сообщает ГУВД белорусской столицы.

Почти все задержанные — 14 человек — россияне. Только двое — местные жители. Все получили административные протоколы.

«11 протоколов – по статье «Мелкое хулиганство», 5 – по статье о распитии алкогольных напитков, либо появлении в общественном месте в состоянии опьянения», – отметили в пресс-службе.

В целом, отмечает минская полиция, ни во время игры, ни во время марша 700 болельщиков «Зенита» от улицы Ленина до стадиона «Динамо», серьезных нарушений правопорядка не зафиксировано. Матч смотрела 21 тысяча зрителей, в том числе 2300 – фанатов сине-бело-голубых.

Напомним, встреча закончилась для «Зенита» поражением. Петербургская команда проиграла со счетом 0:4. Ответная игра пройдет 16 августа на «Петровском».