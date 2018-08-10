Петербуржцы стали больше тратить на благотворительность

Жители Северной столицы стали больше тратить на благотворительность. Такие данные 10 августа приводит «Яндекс.Деньги».

Петербург оказался на четвёртой строчке в рейтинге российских городов-миллионников по средней сумме перевода на благотворительность. В среднем за раз петербуржцы перечисляют 820 рублей. Года назад средний перевод составлял 740 рублей.

Первые три позиции заняли Москва, Уфа и Ростов-на-Дону: жители этих городов отправляют в среднем за раз 1130, 990 и 880 рублей соответственно. А самые маленькие средние переводы — у пользователей из Самары, Волгограда и Омска: 615, 580 и 470 рублей соответственно.

В Северо-Западном федеральном округе в целом средний перевод меньше, чем в Санкт-Петербурге: он составляет 770 рублей. Если сравнивать с другими регионами России, это не самый низкий показатель. Меньше всего в среднем за раз на благотворительность переводят жители Сибири (660 рублей), а больше всего — пользователи с Дальнего Востока (1410 рублей).

В целом по стране с помощью «Яндекс.Денег» россияне отправляют на благотворительность 870 рублей в среднем за раз. За год эта цифра уменьшилась примерно на 10%. При этом количество самих переводов выросло более чем на 40%, а их общая сумма — на 25%.

При составлении рейтинга учитывались переводы через «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Кассу», а также специальные инструменты для благотворительности и краудфандинга. В исследовании использовались данные за январь – июнь 2018 и 2017 годов.