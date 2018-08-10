Медведев уподобил пенсионную реформу горькому лекарству: Если человек его не выпьет, все может закончиться гораздо хуже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил повышение пенсионного возраста с горьким лекарством, которое пить не хочется, но надо. На встрече с работниками Кроноцкого заповедника 10 августа премьер заявил, что мера болезненная, но необходимая.

«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — цитирует Медведева РБК со ссылкой на РИА Новости.

Если в период формирования пенсионной системы на одного пенсионера было четыре работающих человека и продолжительность жизни была ниже, то теперь это соотношение уже один к одному, а люди стали жить дольше. По мнению главы кабмина, без изменений систему «может разорвать», несмотря на привлечение денег из резервов.

Ранее Медведев высказался в пользу введения жесткой, вплоть до уголовной, ответственности за увольнение пожилых работников. Также стало известно, что президент России Владимир Путин займется активным разъяснением пенсионной реформы. Ожидается, что президент сделает несколько заявлений до рассмотрения поправок во втором чтении, намеченных на сентябрь.