18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+31°C
/ Завтра: +23
$ 66.29р
76.83р
10:27 10.08.2018
Расширенный поиск

Власть
10.08.2018 10:02
Печать

Медведев уподобил пенсионную реформу горькому лекарству: Если человек его не выпьет, все может закончиться гораздо хуже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил повышение пенсионного возраста с горьким лекарством, которое пить не хочется, но надо. На встрече с работниками Кроноцкого заповедника 10 августа премьер заявил, что мера болезненная, но необходимая.

«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», — цитирует Медведева РБК со ссылкой на РИА Новости.

Если в период формирования пенсионной системы на одного пенсионера было четыре работающих человека и продолжительность жизни была ниже, то теперь это соотношение уже один к одному, а люди стали жить дольше. По мнению главы кабмина, без изменений систему «может разорвать», несмотря на привлечение денег из резервов.

Ранее Медведев высказался в пользу введения жесткой, вплоть до уголовной, ответственности за увольнение пожилых работников. Также стало известно, что президент России Владимир Путин займется активным разъяснением пенсионной реформы. Ожидается, что президент сделает несколько заявлений до рассмотрения поправок во втором чтении, намеченных на сентябрь.

Справка:

В июне россиян официально уведомили о пенсионной реформе. Кабинет министров предлагает  поэтапно, с 2019 года, повышать возраст выхода на пенсию — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Инициатива вызвала волну негодования среди россиян, во многих городах страны прошли пикеты и митинги. Более двух миллионов пользователей соцсетей подписали петицию против пенсионной реформы, но это не помогло. 19 июля законопроект приняли в первом чтении. В сентябре депутаты будут рассматривать собранные поправки. План по смягчению социальных последствий пенсионной реформы.
---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
10.08.2018 10:00

В Калининград из Санкт-Петербурга теперь можно улететь до двух раз в день

«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград из Санкт-Петербурга
pixabay.com
09.08.2018 15:17

Аэрофлот увеличивает количество рейсов на линии Москва - Пхукет

Аэрофлот увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда — Пхукет
Setl City
09.08.2018 12:07

Setl City – лучший налогоплательщик Ленобласти

Setl City признана лучшим налогоплательщиком на конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Группа компаний «ЦДС»
09.08.2018 12:05

Группа ЦДС отмечена за лучшие результаты в сфере массового жилищного строительства

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017». Застройщик отмечен в номинации «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства»
ГК «Эталон»
09.08.2018 11:44

Группа «Эталон» примет участие в SUP-фестивале в День строителя

Группа «Эталон» примет участие в фестивале «Фонтанка-SUP*», который состоится в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя. В рамках мероприятия талисман Компании Рыжий Кот проплывет на специальной доске для сапсерфинга по рекам и каналам города на Неве
АО «Строительный трест»
09.08.2018 11:05

«СТ-Строй» – лучший генеральный подрядчик в строительстве

На праздновании Дня строителя в Ленинградской области подвели итоги конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Магазин "Кей"
09.08.2018 10:29

Тестируем The Crew 2 вместе с КЕЙ

КЕЙ протестировал The Crew 2 и рассказал, чем хороша игра и понравиться ли она фанатам высоких скоростей
предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
09.08.2018 10:19

Купить авиабилеты «Уральских авиалиний» можно в рассрочку по карте «Совесть»

Купить билет на самолет по «Совести» можно сейчас, а оплатить в течение двух месяцев
СК «Полис Групп»
08.08.2018 17:59

СК «Полис Групп» наградили за успехи в строительстве социальной инфраструктуры

Компания «Полис Групп» получила приз «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.08.2018 17:48

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Нальчик

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в столицу Кабардино-Балкарской Республики - город Нальчик. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Нальчик — Москва планируется с 28 октября 2018 года
«Главстрой-СПб»
08.08.2018 16:57

Работы конкурсантов «Северная долина» – будущее Выборгского района» представят на выставке

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» открывают выставку работ финалистов конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района»
ГК «Эталон»
08.08.2018 16:28

С Днем строителя петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Группа компаний «Эталон» (работающая в Санкт-Петербурге под брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравляет с Днем строителя!