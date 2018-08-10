Квартал Красных фонарей в Амстердаме будут закрывать от туристов на «санитарную уборку»

Квартал Красных фонарей в Амстердаме оградят от бесконечных потоков туристов. Власти Нидерландов решили закрывать улицы, куда ежедневно стремятся тысячи гостей, на «санитарную уборку».

Как сообщает 10 августа Ассоциация туроператоров России, у мэра столицы страны Фемке Халсемой лопнуло терпение. После того, как омбудсмен Амстердама Арре Зурмонд назвал центр голландской столицы «беззаконными джунглями», где царит хаос и насилие, где открыто продаются наркотики, чиновник пообещал сделать все возможное, чтобы навести порядок.

Власти намерены увеличить число полицейских, работающих в районе Красных фонарей. Также город будет проводить регулярную зачистку оживленных улиц: их будут перекрывать для туристов, чтобы «позволить уборщикам свободно перемещаться и спокойно убирать все отходы, нечистоты и мусор». Первый такой рейд пройдет до конца августа, сколько он продлится, неизвестно.

Мэрия Амстердама хочет отслеживать число посетителей квартала Красных фонарей, ранжировав его от зеленого уровня (незначительное число туристов) до красного (когда их будет слишком много). При наступлении красного уровня улицы будут перекрывать.

Как отмечает АТОР, каждый год в Амстердам приезжает около 18 миллионов гостей — это больше, чем все население Нидерландов. С 1 апреля 2018 года экскурсантам запретили смотреть на «жриц любви» в квартале Красных фонарей и фотографировать их.