Минфин создаст реестр «налоговых расходов государства», чтобы отменить часть льгот

Минфин собирается тщательно изучить выпадающие доходы бюджета из-за налоговых льгот. Часть льгот по итогу могут быть пересмотрены или отменены. Проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован на портале раскрытия нормативных актов.

Льготы будут проверять на эффективность через сравнение результативности расходов с альтернативными механизмами господдержки — субсидиями, госгарантиями и совершенствованием надзора. Кроме того, каждый налоговый расход проверят на самоокупаемость, сообщает 10 августа РБК.

В прошлом году эксперты РАНХиГС уже составляли список ненужных льгот, которые только обчищают бюджет. По их подсчетам, в год казна теряет 430 миллиардов рублей из-за налога на прибыль, 278 миллиардов – из-за пониженной ставки НДС для детских товаров и продуктов, 151,1 миллиарда – из-за имущественного налогового вычета при приобретении жилья, а также 51,3 миллиарда рублей из-за освобождения от налогообложения доходов от продажи недвижимости, которая была в собственности не менее трех лет.

Постановление правительства должно вступить в силу 1 января 2019 года. Методика оценки эффективности налоговых расходов будет определена до 1 июля 2019 года.