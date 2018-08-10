На Камчатке участникам совещания с Медведевым пришлось ночевать в палатках

На Дальнем Востоке туристическая структура развита слабо, в связи с чем правительство должно принять ряд решений для ее модернизации. Об этом 10 августа заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

«Готовность туристической инфраструктуры, скажем прямо, пока слабая. На Камчатке сейчас пик туристического сезона, и практически все места в гостиницах заполнены», — цитирует премьера РБК со ссылкой на РИА Новости.

Медведев отметил, что по данной причине некоторые участники заседания, которые занимались его подготовкой, были вынуждены ночевать в палатках.

Премьер-министр добавил, что высокий интерес туристов к региону — хороший признак, однако ситуация требует от властей дополнительных решений и действий.

В июне стало известно, что Дальний Восток получит свыше 50 млрд руб. на социальное развитие. Средства выделили на ремонт дорог, строительство детских садов, образовательных учреждений, больниц и спортивных комплексов.