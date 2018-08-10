Цены на нефть оправились от лихорадки на рынке и перешли к росту

Мировые цены на нефть растут в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах 10 августа.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,01%, составив $66,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,11% — до $72,15 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на 10 августа, вырос сразу на 3 рубля, до 76,82 рубля, курс доллара увеличился на 2,69 рубля, до 66,28 рубля.

8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан». После новости об ограничительных мерах началось снижение курса рубля. Утром 9 августа американская валюта окончательно перешагнула психологически важную отметку в 66 рублей, а евро вплотную приблизился к 77 рублям. Кроме того, снизилась стоимость акций некоторых российских компаний, например, «Аэрофлота», ВТБ и Сбербанка.