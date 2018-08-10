В Петербурге житель Киргизии шел на собеседование на мебельную фабрику, а попал в реанимацию

Крупными неприятностями закончилась для гражданина Киргизии попытка устроиться на работу в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке», 9 августа мужчина 28 лет пришел на мебельную фабрику «Слав», что в Химическом переулке, 1, но выйти из здания самому уже не получилось – понадобилась машина скорой. Соискатель по невнимательности шагнул в шахту грузового лифта и упал с высоты второго этажа.

Упал пострадавший неудачно – получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травму груди, закрытый перелом позвоночника и костей таза. В тяжелом состоянии иностранец попал в реанимацию.