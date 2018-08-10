В Испании обокрали исполнителя песни Despacito. Воры забрали у певца драгоценности на два миллиона евро

Исполнителя песни Despacito Рамона Луиса Айялаа Родригес, известного как Daddy Yankee, обокрали в Испании. Воры проникли в номер отеля Cortes Valencianas в Валенсии и поживились драгоценностями и деньгами на два миллиона евро, пишет 10 августа издание Las Provincias.

Пресс-служба певца подтвердила кражу. По данным издания, украшения и деньги лежали в сейфе, который злоумышленники вскрыли без особого труда и никаких следов после себя не оставили. Предполагается, что за музыкантом некоторое время наблюдали и проникли в номер с помощью карточек доступа. Выдвигается также версия, что сотрудник отеля сам пустил злоумышленника, который представился художником.

Полиция Испании начала расследование кражи. Сотрудники отеля дают показания, также просматриваются записи с камер видеонаблюдения.

Рамон Луис Айялаа Родригес родом из Пуэрто-Рико. Музыкант работает в стиле реггетон. Получившую мировую славу песню Despacito он записал вместе с исполнителем Луисом Фонси. На данный момент на You Tube клип собрал 5,4 млрд просмотров. Родригес является лауреатом таких премий, как «Грэмми» и MTV Video Music Awards.