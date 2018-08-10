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Власть
10.08.2018 08:33
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Владимир Путин лично и неоднократно объяснит, почему нужна пенсионная реформа

Владимир Путин займется активным разъяснением пенсионной реформы. Ожидается, что президент сделает несколько заявлений до рассмотрения поправок во втором чтении, намеченных на сентябрь. Первое заявление может прозвучать уже на на следующей неделе, а остальные – в День шахтера (26 августа) или перед новосибирским форумом «Технопром-2018», который пройдет с 27 по 30 августа.

Об этом 10 августа сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента. 

«Предполагается, что президент даст более развернутый ответ, чем ранее в Калининграде. Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия», — сказал один из собеседников газеты. Возможные форматы выступления — ответы на вопросы журналистов, заседание правительства или совета, либо же встреча с людьми.

Собеседники издания говорят, что, скорее всего, Путин расскажет россиянам о том, что им даст реформа, более подробно объяснит экономические причины повышения пенсионного возраста и опишет размеры будущих пенсий. 

В июле глава государства заявил, что не в восторге от пенсионной реформы, правда, его слова ничего не изменили. Собеседник издания объяснил, что целью заявления была демонстрация внимания президента к проблеме.  «Сейчас будет разъяснительная кампания, он объяснит свою позицию», — сказал источник.

19 июля Госдума в первом чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста. «За» проголосовали только единороссы, впрочем, их большинства вполне хватило для положительного решения по реформе. После голосования рейтинги власти и крупнейшей российской партии нащупали дно. 

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