Медведев поддержал уголовную ответственность за увольнение пожилых: Это совершенно нормально

О возможной уголовной ответственности за увольнение пожилых сотрудников заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 10 августа. Он поддерживает такую меру и полагает, что это станет гарантией прав граждан. Наказания для работодателей предлагаются разные, свое слово должны сказать парламент и президент.

«Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников», — цитирует премьера РБК со ссылкой на ТАСС.

Медведев заявил, что такие меры сравнимы с уголовной ответственности за увольнение женщин в декрете. «Я думаю, что подобную систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц зрелого возраста. Это совершенно нормально», — добавил премьер.

В июне россиян официально уведомили о пенсионной реформе. Кабинет министров предлагает поэтапно, с 2019 года, повышать возраст выхода на пенсию — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Инициатива вызвала волну негодования среди россиян, во многих городах страны прошли пикеты и митинги. Более двух миллионов пользователей соцсетей подписали петицию против пенсионной реформы, но это не помогло. 19 июля законопроект приняли в первом чтении. В сентябре депутаты будут рассматривать собранные поправки. План по смягчению социальных последствий пенсионной реформы.

Минтруд разработал план по смягчению социальных последствий пенсионной реформы. В качестве одного из способов борьбы с предпенсионной безработицей министерство предлагает усилить ответственность вплоть до уголовной для работодателей, которые решат уволить своих возрастных сотрудников.