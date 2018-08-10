Медведев назвал новые санкции объявлением экономической войны: Наши американские друзья должны это понимать

Дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны. Об этом 10августа заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — цитирует премьера «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости.

«Наша страна в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле», — добавил Медведев.

8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан». Позднее она пояснила, что Вашингтон надеется на улучшение российско-американских отношений и хотят повлиять на поведение Москвы с помощью санкций.

Первый блок, который вводится с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций, который может быть введен с отсрочкой на три месяца, предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.

После новости об ограничительных мерах началось снижение курса рубля. Утром 9 августа американская валюта окончательно перешагнула психологически важную отметку в 66 рублей, а евро вплотную приблизился к 77 рублям. Кроме того, снизилась стоимость акций некоторых российских компаний, например, «Аэрофлота», ВТБ и Сбербанка.