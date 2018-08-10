Канадские учёные выяснили, что коровы любят чесаться так же, как есть

Учёные из университета Британской Колумбии в Канаде провели эксперимент над коровами и выяснили, что почёсывание для бурёнок так же важно, как и регулярное питание. Об этом пишет New York Times.

Коровы на свободном выгуле чешутся о деревья. Так животные избавляются от паразитов и грязи. Для бурёнок, которых содержат в стойлах, устанавливают электрощётки. Канадские учёные решили проверить, на что готовы коровы ради почёсывания. Для эксперимента соорудили калитки с различными утяжелителями, чтобы их открыть, нужно было сместить груз. За калиткой находилась еда, электрощётка, третий вариант не предполагал вознаграждения.

Опыт показал, что коровы с одинаковым усилием трудились и ради насыщения, и ради почёсывания. «Я предположу, что им это нравится. Это как поход в спа», — прокомментировала изданию специалист по поведению животных Темпл Грандин.

Авторы исследования предполагают, что дорогостоящие электрощётки могут получить большее распространение, если будет доказано, что они делают коров счастливее.