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10.08.2018 00:37
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СК Белоруссии освободил журналистов, задержанных по делу о «воровстве новостей»

Главный редактор белорусского портала Tut.by Марина Золотова признала, что с её ведома в течение длительного времени сотрудники издания незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке госагенства «БелТА». Учитывая активное содействие расследованию, Следственный комитет принял решение об освобождении её от ареста. Об этом 9 августа сообщается на сайте СК Белоруссии.

Кроме Зотовой, освобождены также Анна Калтыгина, Галина Уласик, Анна Ермаченок.

Как пишет Tut.by, Марина Золотова отказалась комментировать причины задержания: «Это большой стресс для большого количества людей. Не нужны опрометчивые суждения», — сказала она.

Сотрудников портала обвиняют в  несанкционированном доступе к платным материалам госагентства «БелТА». Марине Золотовой также предъявлено обвинение в «бездействии должностного лица». 

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