Разгром в Минске: как «Зенит» практически вылетел из еврокубков

Ротация, 4 удара в створ и много боли: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как петербургский клуб съездил на футбол в столицу Белоруссии и пропустил 4 мяча.

Вячеслав Евдокимов//ФК "Зенит"/fc-zenit.ru

Семак включил режим «ротация» уже в своем третьем официальном матче в «Зените». На выездной матч Лиги Европы не полетели Артем Дзюба, Роберт Мак и Леандро Паредес. Если в случае Дзюбы лишние два дня отдыха были логичными, то увольнительная двум полузащитникам выглядела странно. С другой стороны, решать Семаку, на то он и главный тренер. Увы, это решение стало фатальным. Как и решение взять с собой, но оставить в запасе Нобоа, а в ворота вернуть Лодыгина.

Второй раз в стартовом составе появился бразилец Эрнани. В Тюмени против «Енисея» ставленник Мирчи Луческу выходил преодолевать насыщенную оборону и с прицелом на дальние удары. До матча казалось, что «Динамо» будет играть вторым номером, поэтому выход Эрнани никого не шокировал. В конце концов, вкус на бразильцев у Луческу однозначно имеется, поэтому будущее Эрнани в «Зените» на момент стартового свистка еще не определилось: это Роберто Манчини бразилец был не нужен, со своими аргентинцами бы справиться.

Андрея Лунева в воротах сменил Юрий Лодыгин, Игоря Смольникова, который, как и Дзюба, отдохнул после чемпионата мира только пять дней, – Александр Анюков, которого Семак вызвал из «Зенита-2», едва возглавив петербургский клуб. Отдельно отметим, что из двух капитанов в игре против «Динамо» Семак доверил повязку все-таки Анюкову. Матиас Краневиттер – видимо, по аргентинской линии – заменил оставшегося в Петербурге Паредеса. В атаке с первых минут вышли Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони: из четырех имеющихся у Семака в Минске аргентинцев в старте оказались трое.

Режим «ротация» предопределил результат уже в начале первого тайма. Для описания произошедшего трудно подобрать цензурные слова, но мы попробуем. «Динамо» вопреки ожиданиям не стало прижиматься к своим воротам, а предпочло играть нагло и с давлением. У футболистов «Зенита» дебют матча откровенно не складывался: за первые 600 секунд игроки атаки петербургского клуба считанное количество раз оказывались с мячом.

На 12 минуте «десятка» Минска Урош Николич с безобидного штрафного перебросил мяч через стенку и попал в ближний угол. Показалось, что Лодыгин не успел среагировать на простой удар в свой угол; возможно, виной тому – хитрый отскок мяча от газона. На 31 минуте после подачи в штрафную и ряда передач счет удвоил Владимир Хващинский: в этом эпизоде были и пас пяткой, и попытка пробить через себя, и мяч, проскальзывающий между ног Анюкова. На 40 минуте прямым ударом после углового Нино Галович довел счет до разгромного.

После третьего гола Лодыгин в сердцах схватился за сетку ворот. Через какое-то время игра остановилась, и по трансляции из Минска было сложно понять, что именно произошло. Случилось же невиданное: как оказалось, Лодыгин сломал ворота – оторвал сетку от перекладины. Пока искали скотч, пока искали достаточно высокого сотрудника «Динамо» – ушло минут 5 драгоценного времени.

В перерыве Семак сделал сразу две замены: вместо аргентинцев Дриусси и Ригони вышли Александр Ерохин, вернувшийся в строй, и Антон Заболотный, получивший на прошлой неделе приз за лучший гол «Зенита» в сезоне 2017-2018. Двойная замена в перерыве – большая редкость в современном футболе, и, естественно, знак того, что тренер не угадал с составом. Увы, оба аргентинских игрока атаки за первые 45 минут создали только один даже не момент, а подход к воротам Андрея Горбунова.

Мы уже писали, что в последний раз, когда встречались Сергей Гуренко и Семак, победу праздновал белорус: в финале Кубка России 2007 года («Локомотив» – ФК «Москва»). Очевидно, что Гуренко очень тщательно разобрал игру «Зенита», и «Динамо» прекрасно было готово к матчу. В центре поля откровенно провисали Эрнани и Краневиттер, футболисты белорусского клуба были быстрее и резче практически в каждом эпизоде, и счет матча по итогам первого тайма был абсолютно справедлив. Показалось, что двойная замена помогла выправить ход матча: «Зенит» моментов не создавал, но основательно прибрал мяч. В то же время возможно, что «Динамо» при счете 3-0 этот мяч отдало сознательно и ждало возможностей для контратак. Их во втором тайме случилось две, и одна из них закончилась голом. На 66 минуте после ошибок Мевли и Ивановича Николич оформил дубль. Во втором тайме у «Динамо» на замену вышли брат футболиста «Зенита» Никита Капленко и сын главного тренера Артем Гуренко.

Когда Лодыгин пропустил четвертый, оператор белорусского телевидения выхватил крупный план Лунева, сидящего на скамейке. Лунев прятал лицо футболкой, а в глазах у основного вратаря были слезы. Удивительное статистическое достижение: Лодыгин пропустил 4 гола после 4 ударов в створ.

«Динамо» стало первой белорусской командой, которая обыграла российский клуб в еврокубках. До матча болельщики «Зенита» устроили проход по центру Минска, скандируя, кхм, гадости про «Динамо» и «мусоров», что лишь усилило радость белорусских любителей футбола после матча: к слову, на стадионе «Динамо» был аншлаг, 21700 зрителей. Твиттер «Динамо» после матча ехидничал: «Волну (имеется в виду последняя промоакция «Зенита» – прим. ред.) встретили, хорошо приняли и отправили обратно».

«Фонтанка» уже писала, что в последний раз «Динамо» Минск и «Зенит» встречались еще во времена СССР: в 1989 году. В том же году «Зенит» последний раз так крепко получал в еврокубках: 5:0 от «Штутгарта» и тоже в гостях. Сейчас у «Зенита» есть шанс впервые с сезона 2009-2010 не попасть в групповой этап еврокубка: поражение в 4 мяча в новейшей футбольной истории смогла отыграть только «Барселона» в противостоянии с парижским ПСЖ.

После игры два капитана «Зенита» были предельно честны с журналистами. Анюков сказал прямо: «Это вообще позор. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Есть ответная игра -будем готовиться». Иванович был более мягок в формулировках: «Соперник заслужил эту победу. Результат еще хороший для нас, учитывая, как мы играли сегодня. Чудеса в футболе бывают».

Семак на пресс-конференции объяснил выбор голкипера: «С Луневым все в порядке. Сегодня дали Юре шанс. Он важный футболист нашей команды, поэтому предоставили ему игровое время, чтобы он был в тонусе».

Ответный матч – без зрителей – пройдет в четверг, 16 августа, на стадионе «Петровский»; на стадионе «Санкт-Петербург» будет устроен коллективный просмотр матча для зрителей с живым комментарием Владимира Стогниенко. Любопытно, много ли найдется желающих.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»