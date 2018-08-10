«Нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!» Лисин анекдотом раскритиковал идею помощника Путина изымать свердоходы у металлургов

Основной владелец группы НЛМК, один из богатейших людей России (второе место по версии Bloomberg) Владимир Лисин раскритиковал идею помощника Путина Андрея Белоусова изъять 513 млрд рублей у металлургов, производителей удобрений и «Сибура».

Лисин также является президентом ассоциации «Русская Сталь», в которую входят все крупнейшие производители металлургической продукции в России. От лица ассоциации он и распространил свое заявление, пишет 9 августа РБК.

Бизнесмен считает, что Белоусов не учитывает долговую нагрузку и финансовое состояние компаний, у которых он собирается изымать деньги. Лисин пишет, что налоговую нагрузку надо рассчитывать, исходя из прибыли компании, а не выручки. Также при расчете необходимо учитывать НДФЛ, страховые взносы и неналоговые сборы.

По мнению Лисина, предложение помощника Путина «выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить». Кроме того, Белоусов не учитывает инвестиционные программы компаний, которые многим просто придется свернуть, если у них отберут «сверхдоходы».

«Ведомостям» в ответ на просьбу прокомментировать инициативу Белоусова Лисин рассказал анекдот.

«Есть анекдот на эту тему, ответил Лисин: «Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие – рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет. Дошла наконец весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему:

– Косой, меняешь?

– Меняю!

– Рубль на рубль двадцать?

– Да!

Обменялись, деньги настоящие.. Медведь не понимает:

– Косой, а в чем бизнес-то?

– Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать.

– Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?

– Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!»

Напомним, помощник президента РФ Андрей Белоусов направил Владимиру Путину письмо с предложением изъять 513 млрд рублей у целого ряда компаний. Якобы это поможет найти средства на выполнение «майских указов» Путина.