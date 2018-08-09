На проспекте Художников толпа преследовала обидчика продавщицы. Агрессор отправился в больницу, его противник - в полицию

Толпу разъярённых горожан заметили в Выборгском районе Петербурга 9 августа. По словам очевидцев, около девяти вечера на проспекте Художников несколько человек преследовали мужчину, сцена закончилась дракой, жертва получила несколько ударов железной палкой.

Некоторые очевидцы приняли орудие преступления за нунчаки, но в полиции информацию об экзотическом оружии не подтвердили.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти «Фонтанке» пояснили, что между продавщицей и 47-летним горожанином произошёл конфликт. В перепалку вступил неравнодушный очевидец. Спор из магазина перетёк на улицу и закончился дракой, к которой подключились и другие люди. Обидчика сотрудницы магазина с травмами доставили в больницу, а вершителя правосудия, 35-летнего петербуржца, забрали в отдел полиции.