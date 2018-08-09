Минимальную заработную плату зафиксируют. В следующем году она увеличится всего на один процент

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года повысится всего на один процент. Такой проект 9 августа представило Министерство труда и социальной защиты РФ.

До 1 мая федеральный МРОТ составлял 9489 руб. и не гарантировал получение трудящимися даже минимального прожиточного минимума. В целях повышения социальной защищенности работающих законодатели увеличили МРОТ до 11163 руб. Также было определено, что с 2019 года и далее ежегодно минимальный размер оплаты труда должен устанавливаться равным величине прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

Руководствуясь таким правилом, чиновники предлагают с 1 января 2019 года повысить МРОТ до 11280 рублей, то есть на 117 рублей или на один процент. Тогда как Банк России обещает удержать инфляцию в этом году на уровне не выше 4 процентов.

Отметим, что кроме федерального МРОТа в субъектах федерации могут устанавливаться собственные стандарты – региональный размер минимальной заработной платы, де-факто обязательный для всех работодателей. Он определяется трехсторонним соглашением администрации, профсоюзов и союза промышленников и предпринимателей. В частности, в этом году работающие петербуржцы должны получать не менее 17 тысяч рублей в месяц, москвичи — 18,7 тысяч, трудящиеся Ленинградской области – 11,4 тысяч рублей и так далее.