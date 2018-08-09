Российские военные в Сирии сбили беспилотник, запущенный боевиками

Беспилотник, который был запущен с территории, контролируемой боевиками, сбили российские военные. Об этом 9 августа пишет РБК со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Дрон уничтожили штатными зенитными огневыми средствами на значительном удалении от авиабазы Хмеймим, где базируются основные российские силы. При налете никто не пострадал, материального ущерба также нет.

Напомним, ранее российские военные уже не раз сбивали беспилотники боевиков — последние инциденты произошли 29 и 22 июля. Также сообщалось об уничтожении дронов 30 июня, 21 мая и 24 апреля.

Самый крупный налет беспилотников был предотвращен в январе 2018-го. Тогда на российские базы Хмеймим и Тартус напал 31 дрон, часть из них удалось перехватить, часть — уничтожить.