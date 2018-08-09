В Подмосковье автобус въехал в толпу, двух человек в тяжёлом состоянии увезли в больницу

Рейсовый автобус въехал в толпу пешеходов в подмосковных Мытищах вечером 9 августа. Двоих человек с тяжёлыми травмами госпитализировали. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл около 20:50 в районе автовокзала в Шараповском проезде. Автобус на пешеходном переходе сбил троих человек, двух женщин с переломами отправили в реанимацию.

«По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. Окончательную причину ДТП установят в ходе проверки», — заявил собеседник агентства.