Семак о разгроме от минского «Динамо»: Вернуться в игру сложно, но возможно

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал разгром от минского «Динамо» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 9 августа в Минске.

«Очень сложно и неприятно сложился первый тайм. Во втором тайме играли лучше. Нужно было, конечно, забивать, но, к сожалению, не забили и еще пропустили. Футбол интересен тем, что может случиться всякое. Так произошло и сегодня, но не в нашу пользу. Обидное поражение. У нас есть неделя для подготовки к ответному матчу: вернуться в игру сложно, но возможно. Стандарты сегодня действительно подкачали, причем и в атаке, и в обороне, поскольку много пропустили после них. Изначально присутствовала нервозность, ошибки технического характера, но стандарты действительно не удались сегодня», – подчеркнул Семак.

Напомним, «Зенит» проиграл со счетом 0:4. Ответная встреча пройдет 16 августа в Петербурге на «Петровском». Для прохождения в следующий раунд Лиги Европы «Зениту» необходимо теперь забивать минимум 5 голов и при этом не пропустить ни одного.