Британская полиция потратила около 10 млн фунтов стерлингов на расследование «дела Скрипалей»

Полиция графства Уилтшир, которая занимается расследованием отравлений в Солсбери и Эймсбери, в общей сложности потратит на эти цели около 10 млн фунтов стерлингов. Об этом 9 августа пишет Salisbury Journal со ссылкой на комиссара полиции Уилтшира и Суиндона Ангуса Макферсона.

Он уточнил, что все эти расходы полицейским должно возместить правительство. 4,1 млн фунтов стерлингов оно уже выплатило. По словам Макферсона, полиция Уилтшира еще никогда не была вовлечена в столь масштабное расследование, которое потребовало значительных дополнительных расходов.

По информации Salisbury Journal, 7 млн фунтов стерлингов уйдут только на оплату труда полицейских, которые прибыли из других подразделений. Еще 1,3 млн придется потратить на сверхурочные для сотрудников полиции Уилтшира.