Происшествия
Британская полиция потратила около 10 млн фунтов стерлингов на расследование «дела Скрипалей»
Полиция графства Уилтшир, которая занимается расследованием отравлений в Солсбери и Эймсбери, в общей сложности потратит на эти цели около 10 млн фунтов стерлингов. Об этом 9 августа пишет Salisbury Journal со ссылкой на комиссара полиции Уилтшира и Суиндона Ангуса Макферсона.
Он уточнил, что все эти расходы полицейским должно возместить правительство. 4,1 млн фунтов стерлингов оно уже выплатило. По словам Макферсона, полиция Уилтшира еще никогда не была вовлечена в столь масштабное расследование, которое потребовало значительных дополнительных расходов.
По информации Salisbury Journal, 7 млн фунтов стерлингов уйдут только на оплату труда полицейских, которые прибыли из других подразделений. Еще 1,3 млн придется потратить на сверхурочные для сотрудников полиции Уилтшира.
Справка:
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества типа «Новичок». Россия обвинения категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
Британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс отравились 30 июня. По мнению спецслужб, они оказались под воздействием того же вещества, которым в марте отравились Скрипали в Солсбери. Стерджесс погибла, Роули выздоровел.