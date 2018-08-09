Налоговая банкротит еще одну структуру «Метростроя»

Налоговая инспекция подала банкротный иск к ЗАО «Семнадцатое управление Метрострой». Сумма требований инспекции – 96 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда.

Согласно официальному сайту ОАО «Метрострой», «Семнадцатое управление» является одной из старейших горнопроходческих организаций в системе компании. Она была подрядчиком на строительстве станций «Адмиралтейская», «Международная» и других.

В июне налоговая подала аналогичный иск к СМУ-11 «Метрострой». Суд признал требования инспекции законными и ввел в организации процедуру наблюдения. Причиной послужила налоговая недоимка более чем в 1 млрд рублей.