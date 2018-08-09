«Облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь». В киевском СИЗО взбунтовались бывшие бойцы батальона «Торнадо»

В Лукьяновском СИЗО бунтуют бывшие бойцы добровольческого батальона МВД Украины «Торнадо». Как сообщает 9 августа издание Insider, введен план «Буря».

По информации в СМИ, бунт начался якобы из-за того, что экс-комбата Руслана Онищенко и его боевых товарищей решили развести по разным СИЗО. Те отказались, забаррикадировались внутри изолятора и оказывают сопротивление спецназу Государственной пенитенциарной службы. Входы и выходы из СИЗО заблокированы полицейскими. Причем к взбунтовавшимся уже присоединились и другие заключенные, которые вооружились молотками и ножами.

У Генпрокуратуры Украины другая версия произошедшего. По мнению надзорного органа, заключенные вымогали деньги у некого иностранца и угрожали ему убийством, а также готовили массовые беспорядки. Во время обыска они якобы напали на сотрудников Военной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Государственной уголовно-исполнительной службы.

«Заключенные угрожали физической расправой и убийством, облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами», — утверждается в сообщении прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».