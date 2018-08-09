Минское «Динамо» разгромило «Зенит» в квалификационном раунде Лиги Европы

Поражением завершился для футбольного клуба «Зенит» матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» 9 августа в Минске. Петербургская команда проиграла со счетом 0:4.

Голы за белорусский клуб забили Урош Николич (12 минута, 67), Владимир Хващинский (32) и Нино Галович (41).

Напомним, ответная встреча пройдет 16 августа в Петербурге на «Петровском». Для прохождения в следующий раунд «Зениту» необходимо теперь забивать минимум 5 голов и при этом не пропустить ни одного.