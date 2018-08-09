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Власть
09.08.2018 21:51
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Полтавченко выступил за культурное сотрудничество с США. А Макаров пообещал вместе с американцами бороться с терроризмом

России и США необходимо строить отношения, основанные на доверии. Об этом 9 августа во время встречи с сенатором американского Конгресса Рэндом Полом заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

По мнению градоначальника, перспективными отраслями для развития взаимоотношений являются здравоохранение, высшее образование, культура и туризм.

«Думаю, интерес простых граждан друг к другу, к посещению наших государств как раз и является залогом будущих успешных взаимоотношений. Такие страны, как Россия и США, должны находить общий язык, от них многое зависит в мире. Нам необходимо способствовать тому, чтобы это сотрудничество строилось на основании взаимного доверия и взаимопонимания»,  —  сказал сказал он.

О том, что между двумя странами сохраняется взаимный интерес, заявил и спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. 

«Есть вопросы, которые возможно решить только вместе. Так, лишь объединив усилия, мы можем справиться с международным терроризмом. От него пострадали обе страны, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить своих граждан», — отметил парламентарий.

Сенатор Рэнд Пол подчеркнул, что цель его визита – возобновление открытого, конструктивного диалога с Россией, в том числе на уровне законодательной власти. Большую роль в этом, по его мнению, играет культурный и творческий обмен. Напомним, Пол передал письмо с предложением сотрудничества по конкретным темам Владимиру Путину. 

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