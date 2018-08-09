Помощник Путина предложил забрать у металлургов полтриллиона на исполнение «майских указов»

Помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять 513,7 млрд рублей свердоходов за 2017 год у металлургов, производителей удобрений и «Сибура». Об этом 9 августа пишет РБК.

Белоусов уточнил, что деньги пойдут на выполнение «майских указов» Владимира Путина. Письмо с таким предложением было направлено президенту еще в июле. Источники РБК уверяют, что Путин поставил на нем резолюцию «согласен». Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такую инициативу Путин не одобрял.

Белоусов пишет, что в 2017 году металлургические и химические компании получили более 1,5 трлн руб. прибыли (до вычета налогов) благодаря удачной рыночной конъюнктуре. При этом налоговая нагрузка в этих отраслях в разы ниже, чем в нефтегазовой (7%, а не 28%).

«В мировой практике изъятие сверхдоходов, образовавшихся благодаря рыночной конъюнктуре и независящих от действий руководства компаний, распространяется не только на нефтегазовую отрасль, но и на другие ресурсные отрасли», — подчеркивает Белоусов.

Всего изъять свердоходы помощник Путина предлагает у 14-ти компаний-экспортеров: Evraz, «Норникель», ММК, НЛМК, «Северсталь», «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», АЛРОСА, «Полюс Золото», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон».

Источники РБК в этих компаниях крайне скептически относятся к идее Белоусова. По их мнению, изъятие доходов может привести к рецессии и сворачиванию всех инвестпрограмм.