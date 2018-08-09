В Пулково у турецкого самолета протекло топливо - рейс в Стамбул задержали на 4 часа

Разлив топлива устраняли в петербургском аэропорту днём 9 августа. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, около пяти вечера к «Боингу 737» «Турецких авиалиний» подъехал пожарный расчёт и начал заливать пеной образовавшуюся у судна лужу.

Один из очевидцев принял увиденную картинку за пожар и сообщил: «В Пулково тушат самолёт». Но сотрудников МЧС в аэропорт не вызвали.

По информации источника «Фонтанки», при заправке лайнера произошла утечка топлива. Лужу «загасили» пеной.

Из Петербурга самолёт вылетел в Стамбул с задержкой на четыре часа, в 19:22.