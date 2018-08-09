Московская биржа на закрытии намекнула на стабильность

Московская биржа по итогам непростого для российской экономики четверга закрывалась, зафиксировав падение.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,72% и составил 2309,58 пункта. Индекс РТС упал на 1,48% до 1097,33 пункта.

По итогам дня за доллар США на бирже предлагают 65,99 рубля, за один евро – 76,4 рубля.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие дни курс стабилизируется в районе 65 рублей за доллар и 75 за евро.

Курс доллара на Московской бирже в 16:55 Мск составлял 66,1 рубля (максимум — 66,7), евро – 76,58 рубля (максимум – 77,3). А ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 10 августа почти на три рубля – до 66,3 и 76,8 рубля соответственно.