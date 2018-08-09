В час пик в петербургском метро перестали продавать карточки и жетоны

Сегодняшнее столпотворение после рабочего дня в петербургском метро было необычно большим: ажиотажа добавил сбой в системе платежей 9 августа. В кассах подземки зависли компьютеры, горожане не смогли купить жетоны и карточки. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

По информации свидетелей, очереди пассажиров образовались на станциях «Горьковская», «Площадь Восстания», «Елизаровская». По информации горожан, сбой задел не все станции – например, на «Фрунзенской» и «Улице Дыбенко» кассы работают в штатном режиме.

В пресс-службе подземки «Фонтанке» ответили кратко: «Информации нет» – и посоветовали обратиться к ГКУ «Организатор перевозок». В ГКУ «Организатор перевозок» отметили, что с их оборудованием всё в порядке, сбой произошёл в системе метро.

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