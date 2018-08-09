18-летнюю Анну Павликову, обвиняемую по делу «Нового величия», оставили под арестом. В суде скандировали «Позор!» и «Убийцы!»

Дорогомиловский районный суд Москвы отказался переводить под домашний арест Анну Павликову, одну из обвиняемых в экстремизме по делу «Нового величия». Об этом 9 августа сообщает телеканал «Дождь».

Судья Юлия Рудакова продлила арест Павликовой до 13 сентября, на это время девушка остается в СИЗО. По мнению Рудаковой, защита не предоставила документы, которые свидетельствуют о наличии у девушки серьезных заболеваний. Сотни человек, пришедших поддержать подозреваемую, после вынесения решения суда скандировали «Позор!» и «Убийцы!».

Напомним, отпустить под домашний арест Павликову ранее просили уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов. На платформе Change.org петиция об освобождении Павликовой набрала более 100 тысяч подписей.

Родственники девушки и ее адвокаты говорят, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, которые возникли за время ареста. Во ФСИН с этим не согласны.