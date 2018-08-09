Прокуратура заподозрила сотрудника Ботанического института РАН в проведении подпольных корпоративов

Неофициальное веселье нашла петербургская прокуратура в Ботаническом институте Российской академии наук. По информации ведомства, на не попавших в кассу учреждения корпоративах заработали пять миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры 9 августа, сотрудник Ботанического института РАН, являясь одновременно работником некоммерческой организации, проводил на территории учреждения увеселительные мероприятия для бизнеса. Его услугами, по данным ведомства, воспользовались 20 фирм. Выручку от корпоративов оценили в пять миллионов рублей. Веселье якобы проходило без согласия собственника помещений.

Сейчас материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере).

Заместитель директора по научной работе БИН РАН Людмила Гагарина в разговоре с «Фонтанкой» отметила, что не готова ни подтвердить, ни опровергнуть информацию прокуратуры, так как от ведомства ещё не поступали официальные документы.