«Зенит» назвал состав на матч Лиги Европы с минским «Динамо»

Стал известен стартовый состав петербургского футбольного клуба «Зенит» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

С первых минут сыграют вратарь Юрий Лодыгин, защитники Александр Анюков (капитан команды), Бранислав Иванович, Миха Мевля и Эльмир Набиуллин, полузащитники Эрнани, Далер Кузяев, Матиас Краневиттер, Олег Шатов, Эмилиано Ригони, нападающий Себастьян Дриусси.

В запасе остались: Андрей Лунев, Игорь Смольников, Евгений Чернов, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Кристиан Нобоа и Антон Заболотный. Матч начнется 9 августа в 20:00 по московскому времени.

Напомним, ответная встреча пройдет 16 августа в Петербурге на стадионе «Петровский». Победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Хиберниан» (Эдинбург, Шотландия) – «Мёльде» (Молде, Норвегия).