Путин поручил вернуть россиянам часть денег, потраченных на спортивные увлечения

Правительство рассмотрит возможность введения для граждан РФ налогового вычета с тех сумм, которые они потратили на физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, вопрос чиновники должны проработать до 10 сентября. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

Путин попросил чиновников рассмотреть возможность возврата части денежных средств для любителей спорта по итогам совместного заседания наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», отвечавшего за ЧМ-2018, а также совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Налоговый вычет на суммы, потраченные на физкультурно-оздоровительные услуги, относится к категории социальных. Сейчас в этом перечне есть вычеты по расходам на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов, а также по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, а также по расходам на накопительную часть трудовой пенсии. Сегодня максимальный размер компенсации для всех пяти вычетов сразу составляет 120 тысяч рублей.