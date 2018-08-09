«Фонтанка» за 60 секунд – 9 августа

«Черный» четверг августа 2018-го: российская валюта обвалилась до минимума с ноября 2016 года, стоимость акций крупнейших компаний падала в цене как на топовой распродаже в супермаркете в конце сезона. А ведь санкции еще даже не ввели.

Номинация: проверено на себе. Бывший глава петербургского Центра контроля качества заявил, что дегустировал наркотики. А после увольнения уехал в СИЗО на два месяца за хищения премий сотрудницы.

История, достойная Тарантино, от Евгения Вышенкова — иностранку 10 часов насиловали в номере отеля, выкинули из окна, выкрали из больницы и принесли на руках в суд со сломанным позвоночником. Ключевого разыскиваемого по этому делу полицейским пришлось вылавливать из болота в Петродворце.

В Боткинской больнице нашли инфекцию. Это никакая не новость, если бы не обнаруженный «Фонтанкой» «могильник» с сотнями пакетов биоматериалов инфицированных больных и шприцами, доступ к которому есть у любого.

Борис Ротенберг наконец рассказал, что его компания построит на Пулковском шоссе. Спойлер: трассы для «Формулы-1» там не будет.

ДТП со сбитым насмерть пешеходом на Каменноостровском проспекте стало еще печальнее. Оказалось, что попавший под колеса рэперского красного Porsche мужчина обещал взорвать «Дом-2». Но не дожил.

Пробки в Петербурге, особенно на юго-востоке, станут еще жестче. Несмотря на протесты ГАТИ, дорожники оккупируют сразу три моста. Страдания для автолюбителей растянутся на месяц.