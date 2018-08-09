Немцы и шведы обогнали россиян по числу ночёвок в Финляндии

Гости из Германии стали в июле самой большой группой иностранных туристов по количеству проведённых ночей в отелях Финляндии (75 тыс.). Вторыми стали шведы с 56 тыс. ночей. Россияне – третьи, с показателем в 55 тыс. Об этом 9 августа сообщает Статистический центр Финляндии.

Туристы из России стали ночевать в гостиницах Суоми реже по сравнению с июнем 2017 года на 3%, хотя ещё в апреле лидировали по числу ночёвок. В целом статистика показывает общее снижение интереса со стороны иностранцев на 5%.

Об ослаблении туристического потока из России говорят и недавно опубликованные данные Пограничной охраны Финляндии. Согласно информации ведомства, в январе — июле турпоток сократился на 1%.