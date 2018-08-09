32 дома в Центральном районе обезопасили от появления сосулек-убийц

В Центральном районе Петербурга завершен капремонт кровель в 32 домах. В ходе работ использовалась технология «холодный чердак». Об этом «Фонтанке» рассказали 9 августа в пресс-службе жилищного комитета Смольного.

Всего в этом году в Центральном районе планируется капитально отремонтировать кровли в 67 домах на сумму 231,2 млн руб. В ведомстве подчеркнули, что при ремонте обязательно уделяют внимание температурно-влажностному режиму и его восстановление является одной из главных задач ремонта. «Фонтанка» подробно объясняла, как тепло с чердаков топит снег на крышах, из-за чего и образуются огромные сосульки, которые уже унесли жизни нескольких петербуржцев.

В этом году на кровли будет потрачено 1,1 млрд рублей. На данный момент из 507 крыш отремонтированы 145, а в стадии завершения находятся 132 объекта. Еще по 230 адресам ведутся работы. В 2019 году капитальный ремонт крыш проведут еще по 639 адресам на общую сумму более 1,5 млрд рублей.