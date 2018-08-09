ФАС одобрила слияние «М.Видео» и Media Markt. Под контролем ретейлера окажется треть российского рынка потребительской электроники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке владельцем сети «М.Видео» магазинов Media Markt в России. Об этом 9 августа «Фонтанке» сообщили в ведомстве. «Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке», — заявил представитель ФАС. По мнению антимонопольщиков, слияние игроков позволит привлечь в отрасль новые инвестиции и будет способствовать развитию сети.

О том, что немецкая Ceconomy (владелец MediaMarktSaturn, входит в Metro Group) договорилась продать российский бизнес группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, которая уже владеет «М.Видео» и «Эльдорадо», стало известно в начале лета. По условиям сделки немецкая компания получит 15% в группе «М.Видео». А «Сафмар» получит в управление 42 магазина Media Markt в 22 российских городах. Они будут переименованы в «М.Видео» или в «Эльдорадо».

Перед уходом с российского рынка Media Markt объявил о ликвидации ассортимента. Сеть распродает товары со скидками до 70% до конца августа.

Суммарная доля «М.Видео» и «Эльдорадо» на российском рынке потребительской электроники — около 29,2%, Media Markt — 3,3%. Таким образом, под контролем группы «Сафмар» Михаила Гуцериева окажется треть всего рынка.