18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+29°C
/ Завтра: +30
$ 66.29р
76.83р
19:52 09.08.2018
Расширенный поиск

Финляндия
09.08.2018 18:49
Печать

Россия и Финляндия отметили 50-летие Сайменского канала и вспомнили об альтернативной дороге к Брусничному

В Лаппеенранте 9 августа отметили 50 лет со дня открытия судоходства на Сайменском канале.

Как сообщает министерство транспорта и коммуникаций Финляндии, за всё время функционирования этого водного транспортного пути было перевезено 70 млн тонн грузов и 2,2 млн пассажиров. Статс-секретарь министерства транспорта и связи Финляндии Харри Пурсиайнен высказал стремление Финляндии развивать Сайменский канал с помощью новых технологий: автоматизации, искусственного интеллекта и роботов.

Круглая дата стала поводом вновь обсудить новую дорогу к Брусничному. В ходе торжественных мероприятий Пурсиайнен и замминистра транспорта РФ Сергей Аристов, среди прочего, говорили о реализации проекта организации дорожного движения на технологической дороге Сайменского канала, а также проектировании новой дороги в объезд арендуемой территории. Об этом заявили 9 августа в пресс-службе российского минтранса, однако не уточнили, пришли ли стороны к взаимопониманию по этому вопросу.

Отметим, что Финляндия арендует у России дорогу вдоль Сайменского канала и по договору занимается её обслуживанием.Технико-экономическое обоснование для новой дороги Выборг – Брусничное, по которой россияне смогут ездить в Лаппеенранту, было подготовлено ещё в 1990-х годах. Вопрос о строительстве альтернативной трассы активно обсуждается уже на протяжении многих лет. Финская сторона как арендатор не раз заявляла, что дорога имеет статус технической и не предназначена для такого оживлённого трафика. В прошлом году в минтрансе РФ заявили, что реализация проекта возможна после окончания реконструкции "Скандинавии", то есть после 2028-го. Осенью минтранс отказал парламенту Ленобласти в деньгах на строительство альтернативы "смертельной" дороги в Финляндию. Минувшей зимой аварийность решили уменьшить временным закрытием дороги для автобусов.

Справка:

Сайменский канал - судоходный канал на территории Финляндии и России. Канал связывает систему озер Сайма в районе города Лаппеенранта с Финским заливом Балтийского моря у города Выборга (Ленобласть). Длина канала 43 км, здесь расположено несколько шлюзов. Построен в 1845-1856 годах. Реконструирован в 1968 году. Доступен для речных и озерных судов. Основная часть грузопотока приходится на лес, стройматериалы, удобрения, целлюлозу, бумагу, уголь, пиломатериалы. Финляндия зимой 2017/2018 начала реконструкцию шлюзов стоимостью в 10 млн евро. Ремонт шести гидротехнических сооружений завершится к весне 2019 года.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
pixabay.com
09.08.2018 15:17

Аэрофлот увеличивает количество рейсов на линии Москва - Пхукет

Аэрофлот увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда — Пхукет
Setl City
09.08.2018 12:07

Setl City – лучший налогоплательщик Ленобласти

Setl City признана лучшим налогоплательщиком на конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Группа компаний «ЦДС»
09.08.2018 12:05

Группа ЦДС отмечена за лучшие результаты в сфере массового жилищного строительства

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017». Застройщик отмечен в номинации «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства»
ГК «Эталон»
09.08.2018 11:44

Группа «Эталон» примет участие в SUP-фестивале в День строителя

Группа «Эталон» примет участие в фестивале «Фонтанка-SUP*», который состоится в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя. В рамках мероприятия талисман Компании Рыжий Кот проплывет на специальной доске для сапсерфинга по рекам и каналам города на Неве
АО «Строительный трест»
09.08.2018 11:05

«СТ-Строй» – лучший генеральный подрядчик в строительстве

На праздновании Дня строителя в Ленинградской области подвели итоги конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Магазин "Кей"
09.08.2018 10:29

Тестируем The Crew 2 вместе с КЕЙ

КЕЙ протестировал The Crew 2 и рассказал, чем хороша игра и понравиться ли она фанатам высоких скоростей
предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
09.08.2018 10:19

Купить авиабилеты «Уральских авиалиний» можно в рассрочку по карте «Совесть»

Купить билет на самолет по «Совести» можно сейчас, а оплатить в течение двух месяцев
СК «Полис Групп»
08.08.2018 17:59

СК «Полис Групп» наградили за успехи в строительстве социальной инфраструктуры

Компания «Полис Групп» получила приз «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.08.2018 17:48

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Нальчик

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в столицу Кабардино-Балкарской Республики - город Нальчик. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Нальчик — Москва планируется с 28 октября 2018 года
«Главстрой-СПб»
08.08.2018 16:57

Работы конкурсантов «Северная долина» – будущее Выборгского района» представят на выставке

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» открывают выставку работ финалистов конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района»
ГК «Эталон»
08.08.2018 16:28

С Днем строителя петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Группа компаний «Эталон» (работающая в Санкт-Петербурге под брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравляет с Днем строителя!
ПАО «Группа ЛСР»
08.08.2018 15:39

В продажу вышли новые улучшенные евроквартиры в «Новой Охте»

В жилом комплексе «Новая Охта», строительство которого «Группа ЛСР» ведет в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, выведен в продажу новый пул квартир с эргономичными европланировками. Выбор стал больше еще на 163 варианта в домах №№5 и 7 второй очереди проекта