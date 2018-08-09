Россия и Финляндия отметили 50-летие Сайменского канала и вспомнили об альтернативной дороге к Брусничному

В Лаппеенранте 9 августа отметили 50 лет со дня открытия судоходства на Сайменском канале.

Как сообщает министерство транспорта и коммуникаций Финляндии, за всё время функционирования этого водного транспортного пути было перевезено 70 млн тонн грузов и 2,2 млн пассажиров. Статс-секретарь министерства транспорта и связи Финляндии Харри Пурсиайнен высказал стремление Финляндии развивать Сайменский канал с помощью новых технологий: автоматизации, искусственного интеллекта и роботов.

Круглая дата стала поводом вновь обсудить новую дорогу к Брусничному. В ходе торжественных мероприятий Пурсиайнен и замминистра транспорта РФ Сергей Аристов, среди прочего, говорили о реализации проекта организации дорожного движения на технологической дороге Сайменского канала, а также проектировании новой дороги в объезд арендуемой территории. Об этом заявили 9 августа в пресс-службе российского минтранса, однако не уточнили, пришли ли стороны к взаимопониманию по этому вопросу.

Отметим, что Финляндия арендует у России дорогу вдоль Сайменского канала и по договору занимается её обслуживанием.Технико-экономическое обоснование для новой дороги Выборг – Брусничное, по которой россияне смогут ездить в Лаппеенранту, было подготовлено ещё в 1990-х годах. Вопрос о строительстве альтернативной трассы активно обсуждается уже на протяжении многих лет. Финская сторона как арендатор не раз заявляла, что дорога имеет статус технической и не предназначена для такого оживлённого трафика. В прошлом году в минтрансе РФ заявили, что реализация проекта возможна после окончания реконструкции "Скандинавии", то есть после 2028-го. Осенью минтранс отказал парламенту Ленобласти в деньгах на строительство альтернативы "смертельной" дороги в Финляндию. Минувшей зимой аварийность решили уменьшить временным закрытием дороги для автобусов.