18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+29°C
/ Завтра: +30
$ 66.29р
76.83р
19:52 09.08.2018
Расширенный поиск

Авто
09.08.2018 18:36
Печать

Ключ к «самому маленькому SUV» от Volkswagen потребовал четырёх пояснений

«Самый маленький SUV» от Volkswagen, который будет называться T-Cross, впервые появится на публике только этой осенью, но уже сейчас пресса активно обсуждает детали проекта, которые сознательно и дозированно сливаются в прессу. Automotive World в публикации от 9 августа не только приводит известные на сегодняшний день детали, но и делает вывод, что у будущего «маленького «Фольксвагена» есть все, чтобы стать великим.

«Я больше, чем кажусь». Этот слоган – ключ к новому Volkswagen. Но он требует пояснений, и поэтому к нему добавлено еще четыре: «Я практичный», «Я крутой», «Я интуитивно понятный» и «Я безопасный». Эти фразы отражают четыре основные задачи, на которые направлены усилия конструкторов. Больше практичности – значит больше пространства внутри и возможностей использования этого пространства, «крутизна» T-Cross заключается в «мужественном» дизайне и индивидуальности, «интуитивная понятность» относится к набору цифровых помощников и возможностям выхода в интернет, а «безопасность» значит, что машина обещает быть лучшей по этому параметру среди одноклассниц.

Кроссовер строится на базе платформы MQB, при этом передняя ось сдвинута дальше вперед, что дает чуть более удлиненную базу и, следовательно, больше внутреннего пространства. Более того, это самое внутреннее пространство может легко изменяться, приспосабливаясь под конкретные ситуации. Так, заднее сиденье может двигаться вперед или назад, давая в одном случае больше места пассажирам, а в другом – увеличивая багажное отделение с 385 литров до 455. Кроме этого задние сиденья складываются по отдельности в соотношении 60 к 40, а если их сложить совсем, то багажное отделение увеличивается до 1281 литра.

---

При этом размеры машины действительно меньше, чем у «старшего брата» T-Roc: длина T-Cross всего 4107 мм. Пока планируется комплектовать «самый маленький кроссовер» одним из четырех турбированных двигателей: бензиновыми мощностью 95, 115 или 150 л.с. или турбодизелем (TDI) мощностью 95 лошадок.

Полноценная премьера Volkswagen T-Cross назначена на осень, а начало продаж – на весну 2019 года.

 

---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
pixabay.com
09.08.2018 15:17

Аэрофлот увеличивает количество рейсов на линии Москва - Пхукет

Аэрофлот увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда — Пхукет
Setl City
09.08.2018 12:07

Setl City – лучший налогоплательщик Ленобласти

Setl City признана лучшим налогоплательщиком на конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Группа компаний «ЦДС»
09.08.2018 12:05

Группа ЦДС отмечена за лучшие результаты в сфере массового жилищного строительства

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017». Застройщик отмечен в номинации «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства»
ГК «Эталон»
09.08.2018 11:44

Группа «Эталон» примет участие в SUP-фестивале в День строителя

Группа «Эталон» примет участие в фестивале «Фонтанка-SUP*», который состоится в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя. В рамках мероприятия талисман Компании Рыжий Кот проплывет на специальной доске для сапсерфинга по рекам и каналам города на Неве
АО «Строительный трест»
09.08.2018 11:05

«СТ-Строй» – лучший генеральный подрядчик в строительстве

На праздновании Дня строителя в Ленинградской области подвели итоги конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Магазин "Кей"
09.08.2018 10:29

Тестируем The Crew 2 вместе с КЕЙ

КЕЙ протестировал The Crew 2 и рассказал, чем хороша игра и понравиться ли она фанатам высоких скоростей
предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
09.08.2018 10:19

Купить авиабилеты «Уральских авиалиний» можно в рассрочку по карте «Совесть»

Купить билет на самолет по «Совести» можно сейчас, а оплатить в течение двух месяцев
СК «Полис Групп»
08.08.2018 17:59

СК «Полис Групп» наградили за успехи в строительстве социальной инфраструктуры

Компания «Полис Групп» получила приз «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.08.2018 17:48

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Нальчик

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в столицу Кабардино-Балкарской Республики - город Нальчик. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Нальчик — Москва планируется с 28 октября 2018 года
«Главстрой-СПб»
08.08.2018 16:57

Работы конкурсантов «Северная долина» – будущее Выборгского района» представят на выставке

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» открывают выставку работ финалистов конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района»
ГК «Эталон»
08.08.2018 16:28

С Днем строителя петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Группа компаний «Эталон» (работающая в Санкт-Петербурге под брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравляет с Днем строителя!
ПАО «Группа ЛСР»
08.08.2018 15:39

В продажу вышли новые улучшенные евроквартиры в «Новой Охте»

В жилом комплексе «Новая Охта», строительство которого «Группа ЛСР» ведет в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, выведен в продажу новый пул квартир с эргономичными европланировками. Выбор стал больше еще на 163 варианта в домах №№5 и 7 второй очереди проекта