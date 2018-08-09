Ключ к «самому маленькому SUV» от Volkswagen потребовал четырёх пояснений

«Самый маленький SUV» от Volkswagen, который будет называться T-Cross, впервые появится на публике только этой осенью, но уже сейчас пресса активно обсуждает детали проекта, которые сознательно и дозированно сливаются в прессу. Automotive World в публикации от 9 августа не только приводит известные на сегодняшний день детали, но и делает вывод, что у будущего «маленького «Фольксвагена» есть все, чтобы стать великим.

«Я больше, чем кажусь». Этот слоган – ключ к новому Volkswagen. Но он требует пояснений, и поэтому к нему добавлено еще четыре: «Я практичный», «Я крутой», «Я интуитивно понятный» и «Я безопасный». Эти фразы отражают четыре основные задачи, на которые направлены усилия конструкторов. Больше практичности – значит больше пространства внутри и возможностей использования этого пространства, «крутизна» T-Cross заключается в «мужественном» дизайне и индивидуальности, «интуитивная понятность» относится к набору цифровых помощников и возможностям выхода в интернет, а «безопасность» значит, что машина обещает быть лучшей по этому параметру среди одноклассниц.

Кроссовер строится на базе платформы MQB, при этом передняя ось сдвинута дальше вперед, что дает чуть более удлиненную базу и, следовательно, больше внутреннего пространства. Более того, это самое внутреннее пространство может легко изменяться, приспосабливаясь под конкретные ситуации. Так, заднее сиденье может двигаться вперед или назад, давая в одном случае больше места пассажирам, а в другом – увеличивая багажное отделение с 385 литров до 455. Кроме этого задние сиденья складываются по отдельности в соотношении 60 к 40, а если их сложить совсем, то багажное отделение увеличивается до 1281 литра.

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При этом размеры машины действительно меньше, чем у «старшего брата» T-Roc: длина T-Cross всего 4107 мм. Пока планируется комплектовать «самый маленький кроссовер» одним из четырех турбированных двигателей: бензиновыми мощностью 95, 115 или 150 л.с. или турбодизелем (TDI) мощностью 95 лошадок.

Полноценная премьера Volkswagen T-Cross назначена на осень, а начало продаж – на весну 2019 года.