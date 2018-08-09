«Все удивляются, как он держится». Украинский омбудсмен опубликовала фото голодающего в российской колонии Сенцова
Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова опубликовала в своем Facebook фотографии режиссера Олега Сенцова, который голодает в колонии в Лабытнанги уже 88-й день.
Она уточнила, что фото сделаны сегодня, 9 августа, Денисовой их передала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
«Олег активен, ходит, смотрит телевизор, читает книжки, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он держится, состояние его удовлетворительное», – пишет украинский омбудсмен.
Отметим, ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан рассказывала, что состояние здоровья ее брата «катастрофически плохое». Адвокаты требуют перевести режиссера в гражданскую больницу в Крыму, сам он опасается, что не перенесет этапирования.
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Глава государства 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.