«Все удивляются, как он держится». Украинский омбудсмен опубликовала фото голодающего в российской колонии Сенцова

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова опубликовала в своем Facebook фотографии режиссера Олега Сенцова, который голодает в колонии в Лабытнанги уже 88-й день.

Она уточнила, что фото сделаны сегодня, 9 августа, Денисовой их передала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Олег активен, ходит, смотрит телевизор, читает книжки, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он держится, состояние его удовлетворительное», – пишет украинский омбудсмен.

Отметим, ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан рассказывала, что состояние здоровья ее брата «катастрофически плохое». Адвокаты требуют перевести режиссера в гражданскую больницу в Крыму, сам он опасается, что не перенесет этапирования.