На севере КАД грядут новые закрытия движения и новые пробки

На внешнем кольце КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса в пятницу перекроют одну полосу движения из трёх имеющихся, сообщает 9 августа ФКУ Упрдор «Северо-Запад». С понедельника планируется закрыть два съезда на развязке с Выборгским шоссе.

Итак, за неделю, с 10 по 17 августа, на 2,5-километровом участке (с 115-го по 117-й километр внешнего кольца) АО «ВАД» ликвидирует колейность в третьей полосе. На первой и второй полосах будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/час.

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Напомним, сейчас работы по ликвидации колейности та же «ВАД» ведёт почти напротив, на 13-километровом отрезке внутреннего кольца между развязками с Культуры и Колтушским шоссе. Они закончатся 22 августа. Вечером 7 августа в месте начала работ в «сложной» аварии погиб водитель, ставший пешеходом. Момент ДТП попал на видео.

Кроме того, из-за ликвидации колейности компанией «Зелёный город» с 13 по 22 августа будут закрыты два съезда на развязке с Выборгским шоссе:

съезд из Ленинградской области с Выборгского шоссе на внутреннее и внешнее кольцо;

съезд из Санкт-Петербурга с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо (в том числе выезд из ТК «Китай-город»).

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий, отмечает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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Наиболее проблемным на севере КАД остаётся участок между ЗСД и Выборгском шоссе, где АО «ВАД» готовит трассу к расширению до шести полос (пока там только по две в каждую сторону). Там, напомним, организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо, на каждое направление осталось по одной полосе. Пробка там сохраняется в течение всегда дня, правда, как правило, едет она достаточно быстро. Так, сегодня в 12:11 «Яндекс» оценил её в 14,1 километра – от проспекта Энгельса до Горского шоссе по внешнему кольцу.

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