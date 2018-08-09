ТРК «Константиновский» в Пушкине закрыли по требованию прокуратуры

В Пушкине закрылся ТРК «Константиновский». Как стало известно «Фонтанке», его двери были опечатаны 9 августа, торговая деятельность сейчас не ведется.

Торговый комплекс подозревают в нарушении правил противопожарной безопасности — его работа прекращена в рамках обеспечительной меры до решения суда после обращения прокуратуры Пушкинского района. В пресс-службе судебных приставов подтвердили, что участвовали в закрытии ТРК.

Связаться с администрацией и собственниками не удалось. По словам арендаторов, причину закрытия им не назвали, но руководство комплекса обещает возобновить деятельность через 4 – 5 дней.

ТРК «Константиновский» открыт в 2012 году на Полковой улице в Пушкине. Его общая площадь – 12 тыс. кв. м, арендопригодная 9 тыс. кв. м. Управляющей компанией является ООО «Константиновское». По данным СПАРК, ей владеют предприниматели Александр Кращук и его партнеры — Александр Флеганов, Игорь Проскурин, Татьяна Ерошичева, Владимир Хлебников, Константин Щеклеин и Наталья Богачева. Актуальные данные о финансовых результатах отсутствуют.

Ранее стало известно о закрытии еще нескольких торговых центров из-за нарушений правил противопожарной безопасности - «Светлановского» на проспекте Энгельса, On на Обуховской Обороны, «Одоевского 33» на улице Одоевского, а также «Питерлэнда». Сегодня стало известно, что последний возобновит работу, поскольку Горсуд отменил решение нижестоящей инстанции.

Проверка ТЦ на пожарную безопасность началась после трагедии в кемеровском комплексе «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. По уголовным делам проходят одиннадцать человек, в том числе бывшие сотрудники МЧС.