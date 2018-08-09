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Спорт
09.08.2018 18:00
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Ротенберг будет растить будущих чемпионов "Формулы-1" на Пулковском шоссе

Бизнесмен Борис Ротенберг в 2019 году на Пулковском шоссе начнет строительство автоспортивной академии. На площади 43 га, купленных за 149 млн рублей, будут готовить новых пилотов "Формулы-1".

Ротенберг будет растить будущих чемпионов "Формулы-1" на Пулковском шоссе

Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Накануне стало известно, что организация по развитию автоспорта «Северный морской путь «Автоспорт и Гонки» за 149 млн рублей приобрела 43 га земли на Пулковском шоссе. Покупатель – юридическое лицо компании SMP Racing (программа развития российского автоспорта), которая принадлежит Борису Ротенбергу.

12 земельных участков, на одном из которых в прошлом располагалась животноводческая ферма, принадлежали ООО «Грофт». Изначально компания планировала построить там технопарк «Пулковские звезды», но обанкротилась. Её имущество с торгов, по данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, 7 августа приобрело АНО Ротенберга.

Участок рядом с аэропортом Пулково
Участок рядом с аэропортом Пулково
коллаж/"Фонтанка.ру"/Публичная кадастровая карта Санкт-Петербурга

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Петербургская общественность сразу же бросилась гадать, для чего бизнесмену, известному своей любовью к автоспорту, понадобился этот участок. Первый слух: Ротенберг задумал осуществить старую идею и построить на этом месте трассу для «Формулы-1». Логично, ведь еще в 2001 году анонсировался проект строительства на Пулковских высотах автодрома для проведения этапа «королевских гонок». Пулковский проект получил одобрение Германа Тилке – известного архитектора гоночных трасс.

Тогда предполагалось, что строительство автомотодрома и амфитеатра на 150 тысяч зрителей должно быть завершено в 2003 году. В ценах 2001 года стоимость строительства оценивалась в 200 миллионов долларов. Однако Петербургу не хватило финансовой мощи выполнить задуманное. Как заявлял бывший губернатор Владимир Яковлев: «Это очень дорогостоящая идея. Такую сумму в Петербурге не найти. Если инициативная группа найдет финансовые возможности, пусть делают». Но инвесторов не обнаружилось. 

Еще одна попытка организовать этап «Формулы-1» произошла в 2008 году, после встречи другого бывшего губернатора, Валентины Матвиенко, с тогдашним владельцем «Формулы» Берни Экклстоуном. Но и в тот раз ничего не сложилось.

Значительно позже строительство было все-таки запущено, но совсем в другом месте. В 2017 году в районе горнолыжного курорта «Игора» началось возведение трассы по проекту того самого Германа Тилке на деньги Юрия Ковальчука. Оценочная стоимость – 11 млрд рублей. За полтора года строительство значительно продвинулось. На месте зеленого поля теперь уже даже можно разглядеть очертания будущей трассы.

Трасса возле "Игоры"
Трасса возле "Игоры"
скриншот страницы сервиса Google.Maps

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Поэтому вторая гоночная трасса в Петербурге точно ни к чему. Ситуацию «Фонтанке» объяснил сам Борис Ротенберг. По его словам, на купленном на Пулковском шоссе участке будет построен Многофункциональный центр технических видов спорта.

Центр будет включать в себя необходимую инфраструктуру для тренировок автоспортсменов различного уровня: зоны картинга и дрифта, грунтовые трассы для различных направлений авто- и мотоспорта. Как заявил Ротенберг, особенностью центра станет возможность тренировки юных картингистов, которые будут проходить обучение в рамках Академии SMP Racing. Курировать подготовку спортсменов будут действующие пилоты программы SMP Racing, выступающие в ведущих российских и мировых гоночных сериях, а также профессиональные тренеры и медицинские работники. То есть, по сути, это будет автоспортивная академия.

У SMP Racing уже есть успехи в деле выращивания высококлассных пилотов. В октябре 2017-го воспитанник программы развития российского автоспорта Роберт Шварцман подписал контракт с академией «Феррари». О том, как это стало возможным, «Фонтанке» рассказывал папа Роберта, петербургский бизнесмен Михаил Шварцман. В том же году пилот SMP Racing Сергей Сироткин подписал контракт с командой «Уильямс», став лишь третьим в истории российским пилотом «королевских гонок».

В настоящий момент ведется оформление документов на земельные участки, а также подготовка технической документации проекта. Начало работ по строительству запланировано на 2019 год.

Но есть еще один нюанс, который в перспективе может стать проблемой при строительстве автоспортивной академии, – близость к Пулковской обсерватории. Напомним, что строительство жилого комплекса всего в километре от обсерватории вызывало серьезные споры в научной среде. Проект Бориса Ротенберга расположился в двух километрах от нее. Осложнит ли жизнь астрономам автоспортивная академия, сказать пока сложно. Проект Многофункционального центра технических видов спорта только планируется пустить в разработку.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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