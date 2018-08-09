Петербург ждут месячные пробки на КАД: ремонт вантового моста продолжится, несмотря на требования ГАТИ

Ремонт вантового моста будет продолжаться в соответствии с графиком. Требование Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга приостановить ремонт на переправе КАД до окончания ремонта на Володарском мосту и мосту Александра Невского будет проигнорировано. Эту информацию «Фонтанке» 9 августа подтвердили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», которое отвечает за состояние кольцевой.

Это означает, что на двух соседних мостах – вантовом и Володарском – синхронно будут идти ремонтные работы, что, разумеется, чревато пробками. В ГАТИ отмечают, что сроки ограничения движения транспорта по Володарскому мосту с 6 по 19 августа были согласованы инспекцией с учетом окончания дорожного ремонта на вантовом мосту. В том числе, учитывалось то, что Упрдор сообщил ГАТИ: работы по устранению колейности двух полос дороги вантового моста по внешней стороне КАД завершатся 6 августа.

И работы на этом участке действительно закончились в срок, однако сразу же начался ремонт двух полос, но уже внутреннего кольца. В ГАТИ, судя по требованию прекратить ремонт, такого не ожидали.

Уже 11 августа на вантовом мосту снова начнутся работы, но теперь уже будут менять деформационный шов. Из-за этого ремонта две полосы моста внешнего кольца будут перекрыты до 1 сентября. В то же время до 19 августа продолжится замена асфальта на Володарском мосту, где ограничения буду сниматься лишь в «горячие» часы, с 8:00 до 16:00 по понедельникам и с 17:00 до 22:00 по пятницам.

Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на участке от развязки у «Мега-Дыбенко» до вантового моста идет со средней скоростью 10 км/ч. На Володарском мосту и подъездах к нему ситуация еще труднее – поток едет со скоростью 3 км/ч.

Ко всему прочему, 13 августа «сузят» третью переправу на юго-востоке города – мост Александра Невского. Асфальт отфрезеруют и уложат заново второй слой; работы будут вести по полосам, закрывая их по очереди (левые, средние и правые). Снимать ограничения планируется в том же режиме, что и на Володарском мосту. Получается, что три соседние переправы с одного берега Петербурга на другой в августе будут перекрыты.